تأييد براءة 9 مسؤولين بمديرية الصحة في الغربية من إهدار 12 مليون جنيه

قضت المحكمة التأديبية العليا، ببراءة 9 مسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، من تهمة إهدار 12 مليون جنيه.

صرف مبالغ دون وجه حق

وقالت المحكمة، إن المخالفة المنسوبة للمحالين من الأول وحتى الرابع، تخلص في أنهم حال كونهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض المؤرخة 2/12/2014 بالمخالفة لجدول الوظائف رقم (3) المرفق بالقانون رقم (14) لسنة 2014، مما أدى إلى صرف مبلغ 12 مليونا 756 ألفا و29 جنيها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

كما نسب للمحال الخامس، الإهمال في الإشراف على أعمال تلك اللجنة وإقرار ما ورد بذات المذكرة المؤرخة 2/12/2014.

ونسب للمحالين من السادس وحتى التاسع- كل خلال فترة عمله مراجعاً أو مديراً للحسابات بمديرية الشؤون الصحية بالغربية- الإهمال في الإشراف والمتابعة مما أدى إلى استمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض المؤرخة 2/12/2014 دون وجه حق.

انتفاء شبهات الغش والتدليس والإهمال العمدي

وثبت بالأوراق انتفاء شبهات الغش أو التدليس أو الإهمال العمدي أو سوء النية والقصد وتعمد الإضرار بالمال العام عن سائر المخالفين في شأن هذه المخالفة بشهادة كل من محمد محمد السيد الصباغ إخصائي الشؤون المالية بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، ومختار أحمد محمد بدير كاتب شؤون مالية بذات المديرية، ومحمد جمال سعد السيد عرفة مفتش بالمديرية المالية بالغربية، ونحمده عبدالسميع محمد غانم مفتش مالي وإداري بوزارة الصحة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء هذه المخالفة في حق المحالين جميعاً، وتقضي ببراءتهم منها.

المخالفات المنسوبة للمحال السادس والسابع

وتابعت المحكمة في حكمها: وحيث كانت المخالفة الثانية المنسوبة لكل من المحالين السادس والسابع هي الإهمال في الإشراف والرقابة- كل في النطاق الزمني لاختصاصه- مما أدى إلى استمرار جمع الطبيب محمد مصطفى كامل الششتاوي، بين حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ، وجمع الطبيبة ناهد حلمي مولانا، لذات الحافزين بالمخالفة للقانون، وكانت المخالفة الثانية المنسوبة لكل من المحالين الثامنة والتاسع هي الإهمال في الإشراف والرقابة- كل في النطاق الزمني لاختصاصه- مما أدى إلى استمرار جمع ناهد حلمي مولانا، لحافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بمديرية الشؤون الصحية بالغربية بالمخالفة للقانون».

المحكمة تنتهي الي بطلان التحقيق

وتابعت: «وإذ تنتهي المحكمة إلى بطلان التحقيق في خصوص هذه المخالفات- وبما يقتضي التقرير ببراءة المحالين منها، فإنها تعضد قضاءها بما ورد بملف الدعوى الماثلة- وحوافظ المحالين- من مستندات ذات صلة بتلك المخالفات تضمنت تدارك الجهة الإدارية لآثارها، حيث تضمن كتاب مدير عام شؤون العاملين بمديرية الصحة بالغربية المؤرخ 22/1/2019 حصر، وتعلية المبالغ المنصرفة دون وجه حق للطبيبين المشار إليهما وفقاً للتعليمات، بما يقطع بعدم ترتب ثمة أضرار على جهة الإدارة في هذا الشأن، وهو ما تأكد بشهادة محمد محمد السيد الصباغ إخصائي الشؤون المالية بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، ونحمده عبدالسميع محمد غانم مفتش مالي وإداري بوزارة الصحة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى براءة المحالين مما نسب إليهم».

وكانت المحكمة التأديبية بطنطا، قضت ببراءة 9 مسؤولين ماليين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية في واقعة إهدار مال عام وتهم التلاعب في صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ للمخالفة بالقانون قدرت بـ12 مليونا و756 ألف جنيه.