الصحة تحذر من التعامل بعشوائية مع أدوية كورونا: أوميكرون أقل حدة من «دلتا»

أكد مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن ارتفاع المصابين بمتحور أوميكرون في مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن متحور أوميكرون سيكون السائد على مستوى العالم فى غضون أسبوعين، وهو أقل حدة من متحور «دلتا»، مشيرا إلى أن أكثر الأعراض شيوعًا وتميزًا له هو الرشح والصداع وألم عند البلع وجفاف في الحلق، لافتا إلى أن أعراض متحور أوميكرون تشبه نزلات البرد بشكل كبير.

تحذير من العشوائية فى التعامل مع الأدوية

وأضاف المصدر أن هناك عشوائية من قبل المواطنين فى التعامل مع كافة الأدوية وليس بروتوكول علاج كورونا، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات توصي بها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوزارة بشكل دائم، منها أهمية الرجوع إلى الطبيب المختص في حال الإصابة بأي مرض وعدم الإسراف فى استخدام المضادات الحيوية وأيضا عدم اللجوء إلى بروتوكولات كورونا المنتشرة على السوشيال ميديا، خاصة أن كل مريض يختلف عن الآخر.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاها قويا لتحديث بروتوكول علاج كورونا نهاية يناير الجاري، بعد إضافة مجموعة من العقاقير الجديدة التى تؤخذ عن طريق الفم وهى أقراص تؤخذ فى الأيام الأولى من الإصابة بالفيروس، وتعمل على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، مؤكدًا أن البروتوكول العلاجي الخاص بمرضي كورونا في مصر من أفضل البرتوكولات المتبعة على مستوى العالم.

أهمية التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا

ودعت الوزارة المواطنين بأهمية الإلتزام بلإرتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل الأيدي والبعد عن الزحام والتكدس، لافتة إلى أن هذه التدابير الصحية هي السلاح الفعال للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى لقاحات كورونا خاصة أنها فعالة وآمنه ومجانية لجميع المواطنين.