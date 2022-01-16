أول ظهور لمديحة حمدي من العزل المنزلي: راضية بقضاء الله (فيديو)

ظهرت الفنانة مديحة حمدي للمرة الأولى من داخل العزل المنزلي، في مقطع فيديو قصير طمأنت فيه جمهورها على حالتها الصحية، وقالت خلال الفيديو: «الحمد لله بتحسن، ومهم أول للمريض الحالة المعنوية والتفاءل، ومن فضلكم بلاش العلاج المنزلي في حالة الإصابة بكورونا».

مديحة حمدي توجّه رسالة لجمهورها

ووجهت مديحة حمدي نصيحة إلى جمهورها، قائلة: «علينا أن نلجأ إلى الطبيب المختص، وراضية بقضاء الله وربنا ميسمعنيش عنكم حاجة وحشة».

طبيب مديحة حمدي يكشف تطورات حالتها الصحية

وسرد طبيب مديحة حمدي، تفاصيل حالتها الصحية عبر الفيديو، قائلا: «الفنانة الكبيرة ابتدت تتحسن وتتماثل للشفاء وهتكمل فترة العزل في المنزل لمدة 10 أيام، لكن الحمد لله حالتها كويسة وحالة الصدر والأكسجين والتنفس كويسين، ومفيش أي مشاكل في الجهاز التنفسي خالص، والحالة متستدعيش دخول مستشفى العزل، وهي بتاخد بروتوكول العلاج بانتظام».

إصابة مديحة حمدي بكورونا

وكانت الفنانة مديحة حمدي أُصيبت بفيروس كورونا قبل أيام أثناء وجودها في محافظة السويس، حيث كانت تُشارك في إحدى الفعاليات هناك، وشعرت ببعض الآلام حتى تبيّن إصابتها بكورونا، واضطرت للعودة إلى القاهرة.

دعوات الجمهور لـ مديحة حمدي

وانتشرت على الصفحة الرسمية للفنانة دعوات من جمهورها ومحبيها، متمنين لها الشفاء العاجل، وعودتها مرة أخرى لصحتها كاملة، واعتزلت مديحة حمدي الفن لفترة، ولم تكن هي الأولى التي أُصيبت بكورونا خلال الأيام الماضية، لكن أُصيب عدد آخر من النجوم، منهم عبدالرحمن أبوزهرة، ناهد السباعي، نور قدري، وإدوارد، وآخرين.