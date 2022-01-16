الملا يفتتح غرفة المراقبة والتحكم لشبكة خطوط أنابيب بترول السويس والقناة

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة لشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة، والتي تشمل نظام القياس الآلي للمستودعات (RTG) لمحطة الشهيد علي جمال، ونظام المراقبة والتحكم لعنابر التدفيع على خطوط «السويس - مسطرد» و«السويس - بورسعيد»، جاء ذلك خلال استكمال جولة الملا التفقدية التي بدأها، أمس السبت، لعدد من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس.

وأكد الملا على أن قطاع البترول من القطاعات السبّاقة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في كافة الأنشطة البترولية في إطار مشروع التطوير والتحديث المستمر، وفي ضوء المشروع القومي للدولة نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات كأحد العناصر الرئيسية التي تشملها استراتيجية ورؤية «مصر 2030»، مشيرا إلى أن غرفة التحكم الرئيسية تم تطويرها وتحديثها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية ونفذتها شركات قطاع البترول.

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ولفت إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، موضحا أهمية المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، خاصة أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافي التكرير ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية سواء للتصدير أو الاستيراد.

رئيس الشركة: نستهدف رفع كفاءة وتطوير المعامل المركزية والخطوط

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض توضيحي من المهندس محمد ماجد رئيس شركة أنابيب البترول، حول مشروعات الخطة الخمسية لشبكة خطوط أنابيب البترول، والتي تتماشى مع خطة الوزارة في رفع كفاءة وتطوير معامل التكرير، ومشروع المستودعات الاستراتيجية للخام والتي تشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لربط مستودعات الخام برأس بدران وغارب وشقير بالشبكة القومية لخطوط الخام، وأيضا إنشاء خطوط أنابيب لربط خط السخنة بشبكة خطوط الوجه القبلي، وأيضا تنفيذ خط لربط منطقة وجه بحري والدلتا بمناطق الوجه القبلي والسويس ومسطرد، فضلا عن إنشاء خط أنابيب لربط مستودعات عجرود والسخنة بمسطرد.

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واستعرض «ماجد» الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالشركة، وشملت: نظام الاسكادا، والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط، والقياس الآلي للمستودعات (RTG)، وأجهزة قياس المعدل وحساب الكميات بنظام التسليم المعتمد، وميكنة غرف البلوف بتركيب مشغلات كهربائية للمحابس، ومد كابلات فايبر بمحاذاة الخطوط الجديدة لاستخدمها في تطوير شبكة الاتصالات بالشركة، واستخدام كابل الفايبر لكشف الاختراقات والتسريب بالخطوط بحساسية عالية ودقة تحديد أماكن الاختراق أو التسريب، بالإضافة إلى تطوير شبكة الاتصالات الرئيسية بالشركة لتعمل بتقنية IP بسرعة تدفق البيانات لمواكبة مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي وإنشاء أنظمة المراقبة المرئية لتأمين وحماية مواقع عمل الشركة.