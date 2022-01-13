الملا: المنتدى فرصة لشباب قطاع البترول لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع شباب قطاع البترول المشاركين في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وكذلك شباب البرنامج الرئاسي للتنفيذيين المتخرجين من الأكاديمية الوطنية للشباب والذين حظوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش المنتدى، لافتا إلى أهمية استغلال شباب قطاع البترول والثروة المعدنية لمثل تلك الفرص المتميزة في صقل خبراتهم.

خبرات الشباب من المنتدى تنعكس على مسيرة العمل الوطني

وأشاد الوزير بمشاركة الشباب في المنتدى الذى شهدت فعالياته زخما كبيرا وتنوعا ثرياً ، مؤكدا أن التدريب والتطوير وصقل الخبرات التي يكتسبها الشباب من المشاركة في المنتدى وكذلك حرصهم على التعلم والتواجد الفاعل ينعكس إيجابا بمساهمة قوية في مسيرة العمل الوطنية لتطوير مصر، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتؤتى ثمارها اقتصاديا واجتماعيا.

شباب المنتدى سيكونون رجال الجمهورية الجديدة وداعمين فعليين لجهود الدولة في البناء والتنمية

وشدد الوزير على أهمية استغلال شباب قطاع البترول والثروة المعدنية لمثل تلك الفرص المتميزة في صقل خبراتهم، ليكونوا بحق رجال الجمهورية الجديدة وداعمين فعليين لجهود الدولة في البناء والتنمية وجهود قطاع البترول المصري في مشروعه المستمر للتحديث والتطوير والذى أفرز ولا يزال كوادرا متميزة.