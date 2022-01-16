أكثر المناطق برودة في مصر تصل لـ«صفر».. وتوقعات بصقيع في الصعيد وسيناء

حذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة الصغري دون 8 درجات على القاهرة وتصل إلى «صفر» مئوية على مرتفعات كاترين؛ ليسود طقس شديد البرودة ليلاً، مشيرة إلى الشعور بمزيد من برودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة على السواحل الشمالية وسيناء، كما تظل فرص الأمطار قائمة على الأنحاء الشمالية كافة، متفاوتة الشدة من الساحل حتى شمال الصعيد؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.

أكثر المناطق برودة اليوم

كشف خبراء الطقس عن الأماكن الأشد برودة في مصر، حيث تتعرض وسط سيناء لموجة من الصقيع، كما تأتي مدينة سانت كاترين على رأس المدن الأشد برودة في مصر لتسجل الصغرى بها «صفر» مئوية، يليها في الانخفاض مدينتي «نخل، وسيوة»، إذ سجلتا العظمى بهما 15 مئوية، بينما وصلت الصغرى إلى 4 درجات مئوية.

كما سجلت درجات الحرارة على كلاً من الوادي الجديد وأسيوط، العظمي 16، ووصلت الصغرى إلى 5 درجات، بينما وصلت درجة الحرارة العظمى على بني سويف والمنيا والفيوم 16 مئوية، والصغرى 6 درجات.

يليهم في درجات الحرارة بارتفاعات طفيفة كل من سوهاج العظمى 16 والصغرى 7، وقنا العظمى 17 والصغرى 7، بينما سجل كلا من أسوان، إدفو العظمى 17 والصغرى 8، وسجلت كلا من القاهرة، وطنطا، والمنصورة، ودمنهور، والزقازيق، وشبين الكوم العظمى 16 والصغرى 9.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أمطار متفاوتة الشدة تشهدها غالبية الأنحاء اليوم، ما بين خفيفة إلى متوسطة، حيث تتعرض بعض أجزاء القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إلى أمطار خفيفة تصل لمتوسطة، فيما يشهد شمال الصعيد تساقط لبعض الأمطار الخفيفة، أما على مناطق وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، تكون أمطار متوسطة.