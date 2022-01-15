حالة الطقس الأيام القادمة.. شبورة مائية ونشاط للرياح على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد في بيان رسمي صدر عنها اليوم، عن حالة الطقس الأيام القادمة التي يتوقع أن تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وعودة الشبورة المائية ونشاط الرياح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

حالة الطقس الأيام القادمة

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد عن حالة الطقس الأيام القادمة، فبداية من غد الأحد الموافق 16 يناير الجاري حتى الجمعة الموافق 21 من الشهر نفسه، يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية الأيام المقبلة

وتتوقع هيئة الأرصاد وجود بعض الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، إذ تزداد احتمالية سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بينما تتساقط على مناطق من شمال الصعيد أمطار خفيفة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، غد الأحد.

أما يوم الاثنين، فتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

تعود الشبورة المائية للتكون في الساعات الأولى من الصباح، بداية من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه يوم الثلاثاء تنشط الرياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح يوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.