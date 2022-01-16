تفاصيل حالة الطقس اليوم: تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة واليوم الأحد على كل أنحاء الجمهورية، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات.

الصغرى بكاترين تصل لـ صفر

وأوضحت الهيئة أن الطقس خلال الساعات المقبلة شديد البرودة ليلا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى دون 8 درجات على القاهرة، وتصل إلى 0 على مرتفعات كاترين؛ ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة على السواحل الشمالية وسيناء.

أمطار تصل للصعيد

وأشارت إلى فرص لسقوط الأمطار قائمة على كل الأنحاء الشمالية، تكون متفاوتة الشدة من الساحل حتى شمال الصعيد؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.

ووجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين لرفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة، والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والمتابعة على أرض الواقع والتأكد من جاهزية كل المعدات المستخدمة في ذلك، حسبما صرح به الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية.

المحافظات ترفع حالة الطوارئ

وحذر «قاسم»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «المواجهة»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، الابتعاد عن أعمدة الإنارة والضغط العالي ولافتات الإعلانات، وتابع: «تم توجيه الأجهزة التنفيذية للمرور على أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية».

وشدد على أن هناك توجيهات صدرت من أجل التنسيق بين كل القطاعات الحيوية والخدمية لمواجهة أي طوارئ بأي مكان بجمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.