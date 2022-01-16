«تغير المناخ»: انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع.. واحتمالية سقوط أمطار

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ملامح طقس الأسبوع الثالث من عام 2022، والأسبوع الأول من «طوبة»، موضحا أنّ درجة الحرارة تميل نحو الانخفاض التدريجي بداية من اليوم الأحد على شمال الجمهورية، ثم على الدلتا والقاهرة يوم الاثنين.

وأضاف أن ذروة انخفاض درجة الحرارة، ستكون يوم الثلاثاء، إذ تصل من 15 إلى 13 درجة مئوية على شمال الجمهورية حتى وسط الصعيد، وسيكون الطقس باردا، وتصل إلى 18 درجة على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، وسيكون الطقس من لطيف إلى مائلٍ للبرودة.

أوضح فهيم، لـ«الوطن»، أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء مع احتمال انخفاض الحرارة إلى ما دون 6 درجة مئوية على مناطق من شمال ووسط الصعيد ووسط سيناء مع فرص لتكون الصقيع ليلاً.

فرص مهيأة لسقوط أمطار غزيرة

تابع بأن الفرص ستكون مهيأة لهطول الأمطار على مدن الساحل الشمالي، وشمال الدلتا وشمال سيناء خلال بداية ووسط الأسبوع، ومن المتوقع أن تغزر، ويصحبها الرعد أحيانًا خاصةً خلال أوقات متباينة من الفترة الممتدة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء، وقد تمتد الأمطار أحيانًا لتشمل أغلب شمال الدلتا بداية من يوم الأحد.

نشاط للرياح على أغلب مناطق شمال البلاد وإثارة الرمال

وتنشط الرياح على أغلب مناطق شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال أحيانًا، ويصل نشاط الرياح خلال نصف الأسبوع الثاني إلى مناطق شرق وجنوب البلاد، فيما تقل الشبورة، وإن ظهرت أحيانًا على مناطق محدودة من شمال الجمهورية.

توصيات زراعية مهمة لمزارعي البطاطس والخضر

وأوصت لجنة متابعة حالة الطقس بوزارة الزراعة المزارعين بعددٍ من التوصيات أهمها ما يتعلق بالبطاطس الصيفي بكل المحافظات على أنه يجب أن تكون مروية، قبل يوم الثلاثاء، مع الوضع في الاعتبار موضوع الأمطار شمالاً، وتكثيف إضافة الفسفور لمحاصيل الخضر تحت الأنفاق وعدم كشف البلاستيك، والانتهاء من عمليات التقليم للمتساقطات هذا الأسبوع، والرش الوقائي للقمح بالمبيدات النحاسية مخلوطة بالمانكوزيب، وإجراء ريات متقطعة لبساتين المانجو بداية من يوم الثلاثاء ووقف عمليات التصويم.