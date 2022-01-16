مصدر بـ«الصحة»: دخلنا موجة جديدة من كورونا والإصابات عائلية بـ«أوميكرون»

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن معظم إصابات فيروس كورونا في مصر من متحور «أوميكرون»، مشيرًا إلى أنّ المتحور ليس خطيرًا من حيث الحدة، لكنّه سريع الانتشار.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ هناك إصاباتٍ عائلية بين المواطنين، وعليهم توخي الحذر في هذه الفترة، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس ومتحوراته، كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد البدني حتى بين العائلة الواحدة.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأوضح المصدر، أنَّ هناك ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات فيروس كورونا، يظهره المنحنى الوبائي للفيروس، حيث سجَّلت مصر 1101 حالة جديدة، أمس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أنَّ هذه المرحلة هي موجة جديدة للفيروس.

وأوضح المصدر، أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستكون إصابتها عالية لكن حدتها على المواطنين خفيفة وبسيطة، مؤكدًا أنّ هذه الموجة المتحور السائد بها هو «أوميكرون» ولا بد من الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أنّ اللقاح لا يعطي المناعة الكاملة، والتى تصل إلى 100%، لكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، وعن معدلات الوفيات قال أقل.

الصحة: الإجراءات الاحترازية السلاح الفعال لمواجهة الفيروس

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الحصول على اللقاح والعودة للالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرة إلى أنَّها السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.