التفاصيل الكاملة لاحتجاز رهائن الكنيس اليهودي بتكساس الأمريكية (فيديو)

حددت السلطات الأمريكية، صباح اليوم، هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس، بعد إطلاق سراح الرهائن.

تحديد هوية المشتبه في حجز رهائن الكنيس اليهودي

وأكّد الوكيل المسؤول بمكتب التحقيقات الفدرالي بدالاس، مات ديسارنو، أنَّ السلطات الأمريكية حددت هوية المشتبه باحتجازه الرهائن في كنيس تكساس، ولا تستطيع الكشف عن هويته للجمهور في الوقت الحالي.

وفى السياق ذاته، قال «ديسارنو»، إنَّه يجرى المزيد من التحقيقات في اتصالات المشتبه به ودوافعه، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدول الأخرى.

وذكرت شبكة قنوات «أي بي سي» الأمريكية، إنَّ المشتبه به كان مسلحًا، ولديه قنابل في مواقع مجهولة، ويدعى «محمد صديقي»، شقيق «عافية صديقي» عالمة الأعصاب الباكستانية التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 86 عامًا في فورت وورث، فى ولاية تكساس، وذلك لمحاولتها قتل جندي أمريكي في أفغانستان، إضافة إلى انضمامها لتنظيم القاعدة، إذ طالب المشبه به، القوات الأمريكية بالإفراج عن شقيقته، وفقا لشبكة قنوات «سي إن إن» الأمريكية.

رجل مسلح يحتجز رهائن داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس الأمريكية و يُهدد بقتل الرهائن إذا اقتربت الشرطة من المبنى.



الشرطة الأمريكية تخلي سكان المنطقة المجاورين للكنيس اليهودي في ولاية تكساس، وتطلب عدم الاقتراب من المكان. pic.twitter.com/7tlfiA7JQE — RAKAN. (@rzc_o8) January 15, 2022

إطلاق سراح الرهائن

وكانت ولاية تكساس الأمريكية، قد أعلنت صباح اليوم، عن قضائها على مرتكب عملية الاحتجاز بكنيس يهودي، و إطلاق سراح الرهائن، حيث قالت إدارة شرطة كوليفيل بولاية تكساس، في بيان، إنَّ الرجل الذي أطلق سراحه سوف يجتمع بأسرته في أقرب وقت ممكن، وأن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زالوا على اتصال بالموضوع، وفقًا لوكالة أنباء «رويترز».

وأضافت إدارة شرطة كوليفيل، أنَّها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع بيت إسرائيل أثناء نشر فرق التدخل السريع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنَّ مجلس الأمن القومي الأمريكي يراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل الكنيس اليهودي، موضحًا أنَّ «الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ علمًا بعملية خطف الرهائن في كنيس يهودي، وسيستمر في تلقي معلومات محدثة من فريقه».

وغرّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر موقع تويتر، قائلًا إنَّه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.

واحتجز مسلح عددًا من الرهائن داخل كنيس يهودي في منطقة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت، في أثناء مراسم دينية.