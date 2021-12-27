مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر بمنطقة دالاس بولاية تكساس، مساء اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

إطلاق نار وفرار المشتبه به

وقالت إدارة شرطة غارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة، وبحسب الشرطة، خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعاً.

وقوع مصابين نتيجة إطلاق النار

أوضحت الشرطة أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وأعلنت عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث، فيما نقل الرابع إلى مستشفى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مطلق النار كان يرتدي قبعة بيسبول وكمامة زرقاء وسراويل رياضية داكنة اللون ولم يكن يرتدي قميصا.