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القضاء على محتجز الرهائن بكنيس يهودي في تكساس

كتب:

محمد عزالدين
07:06 ص | الأحد 16 يناير 2022
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

أعلنت ولاية تكساس الأمريكية عن قضائها على مرتكب عملية الاحتجاز بكنيس يهودي، بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

إطلاق سراح الرهائن

وقالت الشرطة الأمريكية، إنه جرى إطلاق سراح الرهائن من كنيس يهودي في تكساس، حيث احتجز رجلا رهائن خلال قداس يوم السبت، تم بثه أيضا على الإنترنت، بحسب القناة ذاتها.

وقالت إدارة شرطة كوليفيل بولاية تكساس، في بيان، إن الرجل الذي أطلق سراحه سوف يجتمع بأسرته في أقرب وقت ممكن، وأن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زالوا على اتصال بالموضوع، وفقا لرويترز.

البيت الأبيض يتابع عن كثب

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل الكنيس اليهودي.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ علما بـ«عملية خطف الرهائن في كنيس يهودي.. وسيستمر في تلقي معلومات محدثة من فريقه».

وذكرت إدارة شرطة كوليفيل، أنها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع بيت إسرائيل أثناء نشر فرق التدخل السريع.

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