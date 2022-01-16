الإفراج عن جميع الرهائن من الكنيس اليهودي بتكساس

أعلن حاكم ولاية تكساس الإمريكية الإفراج عن جميع الرهائن من الكنيس اليهودي، بحسب خبر عاجل لفضائية العربية.

وكانت الشرطة الأمريكية، قالت إن أحد الرهائن أطلق سراحه دون أن يصاب بأذى من كنيس يهودي في تكساس، حيث احتجز رجلا رهائن خلال قداس يوم السبت، تم بثه أيضا على الإنترنت.

الرهينة أطلقت سراحها دون أذى

وقالت إدارة شرطة كوليفيل بولاية تكساس، في بيان، إن الرجل الذي أطلق سراحه سوف يجتمع بأسرته في أقرب وقت ممكن، وأن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زالوا على اتصال بالموضوع، وفقا لرويترز.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل الكنيس اليهودي.

إجلاء السكان من المنطقة المحيطة

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ علما بـ«عملية خطف الرهائن في كنيس يهودي.. وسيستمر في تلقي معلومات محدثة من فريقه».

وذكرت إدارة شرطة كوليفيل، أنها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع بيت إسرائيل أثناء نشر فرق التدخل السريع.

وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر، إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن. حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس بالولايات المتحدة السبت 15 يناير 2022

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينغ نيوز. كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته «عافية صديقي»، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.