وظائف في ليبيا تقدمها شركات مصرية مرخصة.. تعرف على تفاصيلها

وظائف في ليبيا .. الغرف التجارية: نتوقع إلحاق مليوني مصري

أعلنت شركات إلحاق العمالة بالغرف التجارية، عن استقبالها للراغبين من العمالة المصرية للحصول على وظائف في ليبيا، ويأتي في مقدمتها قطاع المقاولات، وكشفت أن العمالة المصرية التي سافرت إلى الأراضي الليبية مؤخرا 58 موظفا من القطاع الصحي عبر وزارة القوى العاملة.

400 شركة مسجلة لإلحاق العمالة بليبيا

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج في الغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شركات إلحاق العمالة التي تم تسجيلها لدى السلطات الليبية هي 400 شركة من أصل 850 شركة عمالة موجودة بالسوق المصري.

وأضاف إمام، أن هذه الشركات أعلنت جاهزيتها لاستقبال طلبات العاملين المصريين الراغبين للعمل بليبيا ولا سيما في قطاع المقاولات، متابعًا أن شركات إلحاق العمالة بالخارج لا توظف الآن، ولكنها تجهز الملفات والطلبات، لحين إجراء الانتخابات الليبية التي تم أرجأها في ديسمبر الماضي.

شروط إلحاق العمالة المصرية للعمل في ليبيا

وكشف رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية، عن رغبة جدية لدى المسؤولين اللبيين للاستعانة بالعمالة المصرية، مؤكدًا أن العمل في ليبيا يختلف عن عام 2010 وهناك شروط من أهمها، وجود فرص عمل حقيقية وموثقة من الجهات المصرية والليبية عن طريق شركات التوظيف المصرية المرخصة فقط من الحكومة المصرية، وتحت إشراف ورقابة وزارة القوى العاملة.

وأوضح إمام، أن الشركات تنتظر البدء في توظيف العمالة المصرية بدولة ليبيا الشقيقة للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك بعد إجراء الانتخابات الليبية، مشيرًا إلى أن سوق العمل الليبي واعد للعمالة المصرية.

إمام: توقعات بتوظيف 2 مليون مصري خلال 3 سنوات

وتابع إمام، أن التوقعات تشير إلى توظيف قرابة 2 مليون عامل مصري خلال 3 سنوات من بدء الإعمار، إذ إن يستوعب سوق العمل كل التخصصات من الأيدي العاملة المصرية ولكن قطاع المقاولات يحتل مكانة متميزة.

جدير بالذكر، أن سفارة ليبيا بالقاهرة في إطار حرصها على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة من مصر والارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية، طالبت شركات الحاق العمالة المصرية الراغبة في قيدها في السفارة.