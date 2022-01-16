حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتنقيب والحفر عن الآثار داخل منزل بقرية «المنايل» مركز شرطة الخانكة، إذ تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وعرض 2.5 متر، وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر.

التنقيب عن الآثار بالخانكة

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة «المنايل» دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث مركز الخانكة لمكان الواقعة، وتمكنت من ضبط «ح ح ع»، 34 سنة، مبيض محارة، و«م ي ح»، 21 سنة، تّباع، و«ي ع ع»، 44 سنة، ربة منزل، حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل منزل ملكهم بقرية «المنايل» بدئرة المركز.

وتبين وجود حفرة على عمق 7 أمتار وعرض 2.5 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر، وهي عبارة عن فأسين و2 كوريك، وخرطوم لشفط المياه، وماكينة لحام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل متهم بترويج المخدرات

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق المعنية بحبس عاطل 4 أيام لضبطه خلال ترويجه كمية من مخدر الحشيش بالخانكة، وطلب تحريات المباحث وإرسال عينة من الحشيش المضبوط إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أمام جهات التحقيق، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل باتخاذ محل سكنه وكرا لترويج المواد المخدرة خاصة الحشيش المخدر.

وجرى تشكيل حملة أمنية وتمكنت القوة من ضبط «م م م»، 33 سنة، عاطل، مقيم في أبو زعبل دائرة المركز، وبحوزته 10 فرش من مخدر الحشيش زنة 1 كيلو جرام وهاتف محمول، ومبلغ مالي.