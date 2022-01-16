إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية في تفجير انتحاري (فيديو)

أعلنت الشرطة الصومالية في بيان لها، إصابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، اليوم الأحد، إثر تفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنَّ التفجير وقع في شارع مكة المكرمة وسط العاصمة مقديشو، دون تفاصيل حتى الآن.

مفجر انتحاري استهدف سيارة تقل الناطق باسم حكومة الصومال

وأفادت التقارير الإعلامية، وفقًا للوكالات الرسمية، بأنَّ مفجر انتحاري استهدف السيارة التي تقل الناطق باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو في العاصمة مقديشو، صباح اليوم الأحد، وانتشرت على مواقع إلكترونية مقاطع فيديو نسبتها إلى التفجير.

#عاجل:

نجا محمد إبراهيم معلمو المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية عن محاولة اغتيال إثر استهداف انتحاري لسيارته اليوم في مقديشو، مما أسفر عن إصابة المتحدث ومقتل الانتحاري، وفقا لتصريحات الشرطة الصومالية! https://t.co/slRzODjEfE pic.twitter.com/MQzHS6DkZL — مستقبل ميديا (@MustaqbalArabic) January 16, 2022

ووفقًا للتقارير الأولية للحادث، أُصيب المتحدث الرسمي للحكومة الصومالية، بجروح خطيرة إثر التفجير الانتحاري، كذلك أشارت التقارير إلى وصول قوات الأمن الصومالية موقع التفجير ونقل معلمو إلى مستشفى في العاصمة لتلقي العلاج.

واستهداف المسؤولين في الصومال يعد نادرا، إذ تركز الهجمات التي تشنها حركة الشباب الإرهابية، على أهداف عامة دون أن يكون المسؤولون هدفا لها في الفترة الأخيرة.

ويعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية هو أحد المقربين من رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الذي يخوض صراعًا مع الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، بسبب مساعي الأخير تأجيل الانتخابات واستمراره في السلطة.

مقتل 9 أفراد في انفجار قرب مطار مقدشيو

وفي السياق ذاته، قُتل 9 أشخاص، الأربعاء الماضي، في انفجار بالقرب من مطار العاصمة الصومالية مقديشو. إذ فجّر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه في موكب أمني لشخصيات أجنبية، وأسفر عن سقوط 9 قتلى بينهم 5 أفراد من حرس أمني خاص بالموكب، الذي كان يضم سيارات مصفحة ولم تعرف بعد جنسية الشخصيات الأجنبية. وأعلنت حركة «الشباب المجاهدين» مسؤوليتها عن التفجير.