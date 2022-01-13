الجامعة العربية تدين هجوم مقديشيو الإرهابي: ندعم استقرار الصومال

أدان السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف بعد ظهر الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 مدنيين أبرياء بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل 8 على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة وتدمير عدد من المنشآت.

الجامعة العربية تعزي أسر الضحايا

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الضحايا والحكومة الصومالية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

دعم جهود الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، بأنّ الجامعة العربية تقف بكل قوة مع جهود الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب، واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.