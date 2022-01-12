مصر تدين الهجوم الانتحاري في الصومال وتدعو كل الأطراف لإعلاء المصلحة الوطنية

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الانتحاري الآثم الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمُصابين، كما أعربت عن خالص تعازيها للصومال الشقيق، حكومةً وشعباً، ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الصومال

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة الصومال، في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، داعيةً الأطراف الصومالية إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا من خلال تنفيذ ما جرى التوافق عليه مؤخراً بشأن الانتهاء من عقد انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي، بحلول 25 فبراير 2022، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار في الصومال.