روسيا تستعد لطرح دواء مضاد لكورونا بعد اختباره سريريا 4 أشهر

بدأ مركز «جماليا» الروسي، إجراء اختبارات دواءه المضاد لفيروس كورونا، اعتمادًا على تقنية «الأجسام المضادة وحيدة النسيلة»، ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن ألكسندر جينتسبيرج، مدير المركز الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، أنَّ الدواء سيكون جاهزًا بحلول أواخر الربيع، وأنَّه سيكون فعّالا ضد الفيروس التاجي.

اختبارات الدواء تستغرق من 3 إلى 4 أشهر

ونقل تقرير الوكالة الروسية عن «جينسبرج»، أنَّ التجارب السريرية على الدواء، التي بدأت بالفعل، من المفترض أن تكمل مرحلتها الأولى والثانية قريبا، ومن المتوقع أن يستغرق هذا ما يقرب من 3 أشهر ونصف أو 4، متابعًا: «آمل أن نقدم هذا الدواء في أواخر الربيع، وبحسب آراء العلماء الغربيين، فإن الدواء سيكون فعّالا».

وأضاف التقرير، أنَّ ديمتري شيبلياكوف، وهو أحد علماء مركز جماليا الروسي، كان قد صرح لوكالة «تاس» في وقت سابق، أنَّ العقار القائم على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج فيروس كورونا المساجد قد أظهر نتائج واعدة خلال الاختبارات ما قبل السريرية.

روسيا تسجل خلال 24 ساعة أكبر إصابات منذ شهر

وقالت الوكالة الروسية، إنَّه خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرى تسجيل عدد من حالات الوفاة بسبب الفيروس، منها، 70 حالة في موسكو، و63 حالة في سانت بطرسبرج، و26 في مناطق نيجني نوفجورود وألتاي، و23 في منطقة كراسنويارسك، وإجمالا، سجلت روسيا 29230 إصابة مؤكّدة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 10803.534 حالة.

كما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 0.27٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة أكبر عدد منذ 13 ديسمبر 2021، وبشكل عام، لا يزال 623 ألفًا و599 مريضًا يخضعون للعلاج في روسيا في الوقت الحالي، بينما ارتفع عدد مرضى كورونا الذين خرجوا خلال الـ 24 ساعة الماضية من الحجر الصحي في روسيا بمقدار 22 ألفًا و731 حالة.