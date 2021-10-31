انفجار في أعداد المصابين بـ«كورونا» في روسيا.. ورصد إصابات بـ«دلتا»

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الأيام الماضية زيادة غير مسبوقة، حيث تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة جديدة، حسبما أعلنته غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8 ملايين و514 ألفا و790 إصابة.

ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلن في بيان، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، وأضاف المركز أنه تم تسجيل ألف و 158 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 238 ألفا و538 شخصا.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن العاصمة الروسية «موسكو» سجلت 7 آلاف و603 حالات إصابة من الإصابات الجديدة و94 حالة وفاة، كما جاءت مدينة «سان بطرسبورج» بــ3 آلاف و597 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي «موسكو» 2000 و737 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أكد البيان، على أن 27 ألفا و115 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7 ملايين و358 ألفا و539 شخصا.

حالات إصابة جديدة بـ«دلتا» لفيروس كورونا

وبحسب وكالة الأنباء الروسية «نوفيستي»، أعلنت السلطات الصحية الروسية، رصد 5 إصابات بالنوع الجديد من سلالة «دلتا» لفيروس كورونا AY.4.2، وقال مدير مركز تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض لدى معهد الدراسات العلمية المركزي التابع لهيئة حماية المستهلك، «روسبوتريبنادزور» كميل حفيظوف، في تصريح صحفي، أنه تم رصد 3 إصابات في «موسكو»، و2 آخرون في ولاية «بوغاتيي سابي» التابعة لجمهورية تتارستان.

وفي السياق متصل، أعلن عمدة «موسكو»، سيرغي سوبيانين، زيادة حجم التطعيمات في موسكو منذ نهاية أغسطس الماضي بما يعادل 4 و5 مرات.