عصام الحضري: بنتي شدوى هتتنازل عن المحضر عشان الواد غلبان

علق عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على ما نشر بشأن دخول ابنته في مشاجرة مع فرد أمن بمدينة الشيخ زايد خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنّ الواقعة لا أساس لها من الصحة، وتداولت بشكل خاطئ.

وأضاف الحضري في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وابنتي وجدت السيارة الخاصة بها تحطمت، ما دفعها لتحرير محضر إثبات حالة، لكنها ستتنازل عن المحضر الذى حررته»، مؤكدا: «الواد غلبان».

وتابع حارس منتخب مصر السابق: «الخناقة التي أثيرت بعيدة عنّا تماما، وليس لنا علاقة بها، ولو كانت شدوى بنتي مدانة لاستدعتها النيابة لسماع أقوالها، وهذا لم يحدث».

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