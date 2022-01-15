محامي يتبرع للدفاع عن فرد الأمن المتهم بالتعدي على ابنة عصام الحضري

أعلن حسام صفوت، المحامي بالنقض، أنه قرر الدفاع عن «عبد المنعم»، 20 سنة، فرد أمن بأحد التجمعات السكنية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، بعد اتهامه بالتعدي على أصدقاء ابنة الكابتن عصام الحضري، وإحداث إصابة في رأس أحدهم استدعى علاجها 4 غرز جراحية، بالإضافة لاتهامه بتهشيم الواجهات الأمامية للسيارات الثلاثة الخاصة بابنة عصام الحضري وأصدقائها.

وقال حسام صفوت المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه قرر التبرع بالدفاع عن فرد الأمن المتهم وبمجرد أن يحصل على التوكيل من قبل أسرة فرد الأمن سيقوم بعمل اللازم دون أي مقابل مادي.

فرد الأمن مغترب واستلم عمله منذ 3 أيام

يذكر أن ابنة عصام الحضري اتهمت فرد أمن بأحد التجمعات السكنية بالتعدي عليها وأصدقائها أثناء توجههم للسهر في أحد المطاعم الموجودة بالقرب من التجمع السكني، وإحداث إصابة في أحدهم استدعت إجراء 4 غرز جراحية له في منطقة الرأس، وتبين من التحريات أن المتهم من محافظة المنوفية وقد تسلم عمله الجديد في التجمع السكني منذ 3 أيام فقط، ووحيد والدته ويتولى الإنفاق عليها.