محامي ابنة عصام الحضري: متعرفش الشابين .. وكانت موجودة في المكان صدفة

قال المستشار أشرف عبد العزيز، محامي شدوى ابنة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن موكلته لم تتعرض لأي إصابة في المشاجرة الأخيرة داخل أحد التجمعات السكنية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، مؤكدًا أن الصور المنتشرة لها وهي تتلقى العلاج في المستشفى إثر حالتها الصحية المتدهورة «قديمة».

موجودة بالمصادفة

وأضاف «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أنّ موكلته لا ترتبط بأي علاقة بأطراف النزاع، وأنها كانت موجودة في الصيدلية بالمصادفة وقت نشوب الأزمة، وكانت سيارتها موجودة بجوار مكان المشاجرة بين شابين وموظف الأمن.

كل ما ينتشر على السوشيال ميديا غير صحيح

وتابع أن سيارتها تعرضت للإتلاف خلال حدوث المشاجرة، فخرجت من الصيدلية ووجدت سيارتها تعرضت لأضرار بالغة، مشددًا على أن كل ما ينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عارٍ تماما عن الصحة: «لم تشترك في أي حوار من اللي سمعناه أو شفناه على السوشيال ميديا بالأمس».

وأكد محامي «شدوى» ابنة عصام الحضري: «متعرفش الشابين اللي في الخناقة، وعربيتها كانت مركونة جنب مكان المشاجرة، وحررت محضرا ضد فرد الأمن لأن المارة وشهود العيان قالوا لها إن فرد الأمن حطّم سيارتها».

وكان حسام صفوت، المحامي بالنقض، أكّد أنه قرر الدفاع عن فرد أمن بأحد التجمعات السكنية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، بعدما اتهامه بالتعدي على أصدقاء ابنة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وإحداث إصابة في رأس أحدهم، كما أنه اتهم بتهشيم الواجهات الأمامية للسيارات الثلاث.