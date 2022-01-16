تجديد حبس فرد الأمن المتهم بالتعدي على أصدقاء ابنة الحضري 15 يوما

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، تجديد حبس فرد أمن كمبوند الشيخ زايد، المتهم في واقعة التعدي على أصدقاء ابنة عصام الحضري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالمشاجرة

بداية الواقعة، كانت بتلقي قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا بحدوث مشاجرة بين ابنه عصام الحضري واثنين من أصدقائها، مع فرد أمن في كمباوند كونتننتال في الشيخ زايد، بسبب ركن سيارتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على ابنة عصام الحضري وصديقيها، وبمواجهته اعترف بفعلته وأن المشاجرة حدثت نتيجة انفعال لحظي في أثناء ركن السيارات لعدم التزامهم بالتعليمات، وأنه كان يتبع تعليمات وظيفته وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكومباوند، مشيرا إلى أنه حذّرهم كثيرا في بادئ الأمر ولم يستجيبوا له وقابلوا كلامه باستهتار، ما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم تعدى عليهم بالضرب، وأحدث تلفيات بزجاج سيارتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة.

معاينة الشرطة تثبت التلفيات

وأفادت معاينة الشرطة وجود تلفيات في 3 سيارات خاصة بابنة الحضري وصديقيها «مرسيدس وقشقاي وأوكتافيا»، وأثبتت المعاينة في محضر رسمي، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة العمد وتلف السيارات عمدًا.