متحدث «إكسبو دبي 2020»: نقدم 100 فعالية يوميا.. واستقبلنا 181 جنسية

قال محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم معرض إكسبو دبي 2020، إن المعرض يشهد تنظيم نحو 100 فعالية رسمية، وهي متنوعة ما بين الثقافة ورجال الأعمال وتواصل العقول والابتكارات المختلفة الموجودة حول العالم.

إكسبو يعمل على تواصل العقول

وأضاف «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «مستمرون في برنامج إكسبو الذي يعمل على تواصل العقول ونأمل أن يأتي للعالم بابتكارات جديدة وحلول لأهم التحديات التي تواجه الإنسانية».

192 دولة تشارك في المعرض

وتابع المتحدث الرسمي باسم معرض «إكسبو دبي 2020»، أن 192 دولة تشارك في المعرض، مشيرًا إلى أن التحديات مستمرة: «المعرض كان تجربة جيدة والدولة قامت بعمل كل ما لديها للحفاظ على صحة وسلامة كل شخص يزور المعرض، وخلق برنامج يفيد البشرية».

مفاجآت لزوار إكسبو 2020

وأشار محمد الأنصاري، إلى أن هناك الكثير من المعارض المصاحبة والمفاجآت المختلفة للصغار والأطفال وعموم الزوار القادمين للمعرض، والأجواء احتفالية خلال هذه الأوقات بمعرض إكسبو دبي 2020.

وصول 181 جنسية لإكسبو منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي

ولفت الأنصاري، إلى أن مشاركة 192 دولة في المعرض يعبر عن ثقة دولية كبيرة في الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن ردود الفعل جيدة وقوية وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد الزائرين، فمنذ انطلاقته في أكتوبر وصلت 181 جنسية إلى إكسبو، وفي نهاية الشهر زارت المعرض 85 جنسية أخرى وهو ما يعبر عن الإقبال الشديد من مختلف أنحاء العالم.