«الهجرة» تتصدر عناوين الإعلام الإماراتي عقب مشاركتها في إكسبو دبي 2020

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، وشئون المصريين العاملين بالخارج، إن مشاركة الوزارة بالجناح المصري ضمن «إكسبو دبي 2020»، وممارسة فعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، فرصة مهمة لانطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، والوصول من خلالها لمختلف الشرائح المستهدفة، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء في نفوس أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج، في ظل ما يواجهه أولادنا بالخارج والداخل من حرب طمس الهوية والتعرض لثقافات مختلفة.

شملت الفعاليات الأعمار من سن 4 سنوات حتى 14 عاما

وقد تضمنت فعاليات مبادرة «اتكلم عربى»، أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا بالخارج، من سن 4 سنوات حتى 14 عاما؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة والهوية المصرية والعربية، من بينها تنظيم ورش حكي للكاتبة المصرية الكبيرة سماح أبو بكر، بالإضافة لاستعراض تطبيق «اتكلم عربي».

وقد لاقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفاء شديدا من قبل الإعلام الإماراتى، أثناء مشاركة الوزارة بالجناح المصري بمعرض «إكسبو دبي 2020»، حيث شاركت الوزارة بعدد من الفعاليات، فى إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي أقيمت خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر الجاري.

وتناول عدد من الصحف والقنوات الإماراتية بدبى، العديد من الأخبار واللقاءات الصحفية مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإظهار المشاركة الإيجابية للوزارة داخل فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020»، ضمن 192 دولة.

مقترحات دعم ومساندة ومشاركة من رئيس البرلمان العربي

كما تلقت وزيرة الهجرة، مقترحات دعم ومساندة ومشاركة من رئيس البرلمان العربي السيد عادل العسومي، ورئيس المجلس الدولي للغة العربية، دكتور علي بن عبدالله، كما احتفى بها برلمانيات عرب من السعودية والبحرين والإمارات.

ورغم انتهاء فعاليات وزارة الهجرة ضمن «إكسبو دبي 2020»، مازالت تحتل أخبار المبادرة الرئاسية عناوين الصحف والقنوات بالإمارات علي مدار ثلاثة أيام، للاهتمام بنشر فعاليات وأنشطة وزارة الهجرة المصرية، التى شاركت بها ضمن حضورها فى الجناح المصرى بـ «إكسبو دبي 2020».

يذكر أنه على هامش زيارة وزيرة الهجرة إلى دبي، حرصت الوزيرة على لقاء عدد من أبناء الجالية المصرية هناك، لتعريف المصريين بالخارج بالمستجدات التي تحدث في مصر من تنمية ونهضة حقيقية في مختلف المجالات.