بسبب «ركن سيارة».. إصابة يمني في مشاجرة مع حارس عقار بالدقي

أُصيب شاب يمني الجنسية في آواخر العقد الثاني من عمره بجروح قطعية في الرأس ونزيف في المخ، وذلك إثر مشاجرة مع فرد أمن بالدقي بمحافظة الجيزة.

تفاصيل المشاجرة

وبحسب تحريات المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه وصل مستشفى 6 أكتوبر، مصابا بجروح قطعية في الرأس ويعاني من نزيف في المخ، بعد حدوث مشاجرة مع حارس العقار الذي يقيم فيه صديقه بسبب ركن سيارته أمام العمارة.

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المجني عليه «يمني الجنسية» ويبلغ من العمر 28 عاما، كان في زيارة لصديقه بمنطقة الدقي، وحدثت بينه وبين حارس العقار مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدي بالأيدي، بسبب ركن سيارته.

مشادة كلامية

وبسؤال صديق المجني عليه «يمني الجنسية 32 عاما، مهندس»، قرر أن صديقه كان قادما لزيارته وأثناء ركن السيارة الخاصة به أمام العمارة محل سكنه، وأثناء ذلك اعترض حارس العقار على ركن السيارة، ما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، على إثرها قام حارس العقار بالتعدي بآلة حديدية على رأس المجني عليه، محدثا إصابته.

ركن سيارة

بداية الواقعة كانت بتلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بلاغا من مستشفى 6 أكتوبر، يفيد بوصول شاب يمني في آواخر العقد الثاني من العمر، مصاب بجروح قطعية في الرأس، ويعاني من نزيف في المخ، وذلك إثر تعدي حارث عقار عليه بسبب ركنة سيارة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حارس العقار المتهم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والوقوف على ملابساتها كاملة.