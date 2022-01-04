تجديد حبس أب ونجله بتهمة قتل شاب أثناء مشاجرة في الشرقية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أول الزقازيق، حبس أب وابنه بتهمة قتل شاب في مشاجرة بمنطقة «الحريري»، بمدينة الزقازيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما تواصل المباحث جهودها لضبط المتهم الثالث بعد فراره من مكان الجريمة، تمهيدا لضبطه وعرضه على جهات التحقيق.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغًا لقسم شرطة أول الزقازيق بوفاة «علي.ع»، 23 عامًا، مقيم بعزبة الحريري بمدينة الزقازيق، إثر تعدي آخرين عليه وإصابته بثلاث طعنات وطلق ناري، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين «ع.ز»، 63 عامًا، موظف بالمعاش، ونجليه، أحدهما 25 عامًا، عامل، والآخر 20 عامًا، عامل، مقمين بمدينة الزقازيق، طرف أول، وخال المجني عليه، طرف ثان، وأثناء تدخل المجني عليه للدفاع عن خاله اعتدى عليه المتهمون بأسلحة بيضاء ونارية ما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بإصابته.

حبس أب وابنه بتهمة قتل شاب في مشاجرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين وهم الأب وابنه الأصغر، فيما لاذ الثاني بالفرار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت نيابة الزقازيق التي تولت التحقيقات وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضهما على قاضي المعارضات تقرر تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الجدير بالذكر أنّ الواقعة أثارت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي ودشن نشطاء الفيسبوك هاشتاج بعنوان «حق علي مش هنسيبه.. حق علي لازم يرجع»، مشيرين إلى أنه كان يتميز بالسمعة الحسن ودماثة الخلق.