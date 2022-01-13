إصابة 4 بينهم سيدة في مشاجرة بين عائلتين في شبين القناطر

أصيب 4 أشخاص، بينهم ربة منزل، بطعنات وجروح قطعية، فى مشاجرة بشبين القناطر فى محافظة القليوبية، بسبب خلافات عائلية مع آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

مشاجرة بسبب خلافات عائلية

تلقى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول كل من «أ. ح. م»، 22 سنة، عامل، مصاب بطعنة شبه نافذة بالجانب الأيمن من البطن، و«ع. س. ا»، 54 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بالوجه، و«ح. ع. ا»، 37 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و«ك. أ. أ»، 47 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالرأس، وتم حجزهم للعلاج.

تم إخطار مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية، وبسؤالهم أفادوا بحدوث مشاجرة بينهم وبين آخرين بسبب خلافات عائلية، وتم ضبط الطرف الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل بحوزته مخدرات

وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق المعنية بقليوب، بحبس عامل، 4 أيام لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي، لفحصها.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل، باتخاذ محل سكنه، وكرا لترويج المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور تم تشكيل حملة أمنية، وتمكنت القوة من ضبط «أ. ع. م»، 51 سنة، عاطل، ومقيم ميت نما دائرة المركز، وبحوزته 10 «فرش» من مخدر الحشيش، تزن حوالى كيلو جرام واحد، وهاتف محمول.