خطوات عليك اتباعها عند اكتشاف تسرب غاز في شقتك.. «لا تغلق الشبابيك»

أشخاص عدة يلقون حتفهم جراء وحوادث متكررة لا تتوقف، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تسرّب الغاز والتي نتج عنها وفاة 6 أشخاص إثر حادثين في الساحل بالقاهرة والمنيرة بالجيزة، وأشارت محاضر الشرطة إلى أن حالات الاختناق والوفاة وقعت بسبب تسريب الغاز سواء سخان المياه الغاز الطبيعي في الحمام، أو البوتاجاز وغيرهم من الأجهزة.

وهناك بعض الخطوات التي يجب على الشخص معرفتها والقيام بها فورا عند اكتشاف تسرب الغاز في شقته السكنية أو محل عمله حتى تتجنب الاختناق وتحافظ على حياتك، وفقا لما ذكره اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن».

خطوات يجب عليك اتباعها عند اكتشاف تسرب غاز في شقتك

- لا تقم بإحكام غلق الشبابيك والمنافذ في دورة المياه الخاصة بالمنزل واحرص على فتح أجزاء بسيطة من منافذ الحمام للسماح بدخول الهواء النقي المحمل بالأكسجين.

- إذا لاحظت انبعاث رائحة للغاز داخل المنزل يجب التوجه إلى أقرب منفذ هواء وفتح المنافذ.

- وبعدها عليك التوجه إلى مصدر الغاز لإغلاقه، وإغلاق المحبس العمومي المتواجد بجوار عداد الغاز.

ابتعد عن الكهرباء

- لا تستخدم أي وسائل تُحدث شرر كهربائي، من بينها الهواتف المحمولة أو المصابيح الكهربائية وغلق مصادر الإضاءة.

- ولتجنب حدوث تسرب الغاز عليك تركيب مدخنة للسخان، للمساعدة في إدخال الهواء مع ضرورة إجراء الصيانة لأنابيب الغاز بشكل دوري.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى الصدر بالعباسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «دى أم سى»، أنه يجب الحذر من تسريب الغاز والذي شاع حدوثه في الآونة الأخيرة لذلك من الضروري القيام بالتهوية الجيدة حتى نقي أنفسنا من تسرب الغاز الذي يعد عديم اللون وصعب ملاحظته إلا إذا امتلأت الشقة به أو انتشرت رائحته في الأرجاء، مع ضرورة الحفاظ على الصيانة الدورية.