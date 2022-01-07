مصرع عريس وإنقاذ زوجته بعد تسرب الغاز داخل مسكنهما في المنوفية

لقي عريس مصرعه، وأصيبت زوجته باختناق شديد ودخلت في غيبوبة، إثر تسرب الغاز داخل شقة الزوجية بشبين الكوم، وجرى نقل الزوجة إلى مستشفى شبين الكوم في حالة حرجة.

نقل الزوجة إلى المستشفى في حالة حرجة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع «حسام. خ» شاب متزوج حديثا، وإصابة زوجته باختناق شديد وغيبوبة.

وانتقل ضباط قسم شرطة شبين الكوم إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، ومتابعة التحقيق في الواقعة، وسؤال الأهالي وأسرة الزوجين.

التحريات: أسطوانة الغاز سبب اختناق الزوجين

وبالفخص تبين أن السبب هو تسرب الغاز من أسطوانة الغاز بالمنزل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في القضية.