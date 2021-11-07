أسماء المتوفين في حادث تسرب الغاز بالطالبية.. بينهم زوجان وطفلان

استيقظ أهالي حي العمرانية التابع لدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، صباح اليوم الأحد، على صوت انفجار أفزع الجميع، وبعد ثوانِ معدودة تبين أنه ناتج عن تسرب غاز من ماسورة الغاز الطبيعي لإحدى شقق العقارات المتواجدة، مما تسبب في انهيار أجزاء من المبنى نفسه المكون من ثلاثة طوابق وبعض العقارات المجاورة؛ ما أسفر عن سقوط 4 وفيات و6 مصابين.

وتنشر «الوطن» أسماء المتوفين وبعض المصابين في حادث تسرب غاز الطالبية، على النحو التالي:

أسماء المتوفين بحادث تسرب غاز الطالبية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في الحادث الأليم وهم، ريتاج طارق حامد، التي تبلغ من العمر 4 سنوات، وشقيقها «إسلام»، 15 سنة، وأيضا هانم إسماعيل حسن عطا الله، 60 عامًا، وزوجها إبراهيم يوسف إبراهيم صاحب 64 عامًا.

أما بالنسبة للمصابين الذين يتلقون العلاج الآن داخل إحدى المستشفيات، فهم: خضرة رمضان إبراهيم، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، والطفل عمرو حمدي عبدالحميد، 12 عامًا، وعلي إبراهيم يوسف، 26 عامًا.‏

نقل المتوفين للمشرحة

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، وتم الدفع بسيارت إطفاء للسيطرة على الحريق الناتج من تسرب الغاز، بالإضافة إلى سيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثامين لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.

وكشفت التحريات الأولية، عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تسرب غاز من ماسورة الغاز الطبيعي بالعقار المشار إليه، وكان من بينهم المتوفين طفلين تبلغ أعمارهما 15 و4 سنوات بالإضافة إلى زوجين يبلغان من العمر 60 و64 عامًا، كما سيطرت حالة من الحزن على أهالي المنطقة.