افتتاح وحدة مرور الإبراهيمية بالشرقية بناء على طلب نائب «التنسيقية»

نجح النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء إجراءات افتتاح وحدة مرور مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، المزمع في 25 يناير.

طلب إحاطة في مجلس النواب

وكان النائب خالد بدوي، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن الموافقة على افتتاح وحدة مرور الإبراهيمية بمحافظة الشرقية رغم جاهزيتها منذ 10 أشهر، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيب الخاص بالوحدة وتم معاينة الموقع أكثر من مرة.

وأوضح بدوي، أنه تم التواصل مع اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية لإنهاء إجراءات افتتاح الوحدة بعد الانتهاء من الأعمال مباشرة.

محافظة الشرقية

وتوجه الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لمحافظ الشرقية على جهوده في إنشاء وحدة مرور الإبراهيمية وإنشاء سور محيط بالوحدة وتوصيل خطوط الفايبر للوحدة استعدادًا لافتتاحها في 25 يناير الجاري، كما توجه بالشكر أيضا إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية.