عضو التنسيقية: منتدى شباب العالم يناقش تجارب وقضايا إقليمية ودولية

عبر حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة قائلًا إنها تحمل العديد من التجارب والقضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، وجميعها على طاولة الشباب والمتخصصين من الدول المختلفة وصناع القرار من ضيوف النسخة المقامة في مدينة شرم الشيخ.

وأكد حسام الدين خلال حديثه مع «الوطن» أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تميزت من حيث أدائها وتناولها للموضوعات خاصة في ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا، حيث نجحت الدولة في تنظيم وإعداد منتدى شباب العالم مثلما نجحت في التعامل مع هذه الجائحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بمشاركة الشباب.

مجموعة من التوصيات على طاولة الجلسات

وأشار إلى أن استقبال الرئيس السيسي وضيوف المنتدى لأحد الروبوتات لافتة مميزة ودليل على تطور العروض التقديمية التي تشهدها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ قائلًا: «مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب في هذه النسخة كانت بورش تدريبية وتناولت مجموعة من الموضوعات والتوصيات التي من الممكن أن تحدث تقدما في العديد من الملفات».

عضو التنسيقية: تجربة حياة كريمة ملهمة للشعوب

وكشف عضو التنسيقية كواليس الجلسات التي بدأت مع فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ومن ضمنها تجربة مصر في بناء الإنسان والحفاظ عليه قائلًا: «تجربة حياة كريمة هي تجربة لعدد كبير من الشعوب الدول بجانب قضايا تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بعد الجائحة بعنوان منظور شباب الجيل zed».

وأوضح أن ورش العمل تناولت جوانب مختلفة لقضايا تكنولوجيا المعلومات من خلال مشاركة عدد من أعضاء تنسيقية شؤون الأحزاب والسياسيين ناقشت جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والأمن المائي وجوانب أخرى مختصة بسياسات المياه واستراتيجيات الغذاء والتعافي من كورونا.

وأكد عضو التنسيقية على أن الورش ألقت الضوء على أهمية اللقاحات وهي إحدى النقاط التي ارتكز عليها الحديث داخل الورش بالاعتماد على الآليات التي تدعم التعاون الأفريقي بحضور عدد من شباب القارة بما يضفي شكلا من أشكال التطوير والاقتصاد بما يتناسب مع احتياجات الشعوب الأفريقية.