عضو «التنسيقية»: نتواصل مع الشباب افتراضيا لتنفيذ توصيات منتدى شرم الشيخ

قالت النائبة هدي عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن توصيات منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة كانت داعمة بشكل كبير للشباب في مجالات ريادة الأعمال وحياة كريمة وتغير المناخ.

"عمار": مصر تستطيع احتواء الشباب

وأضافت «عمار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن منتدى شباب العالم بعث برسائل عده إلى كافة الدول مفادها أن مصر قوية وتستطيع دائمًا احتواء الشباب عبر مختلف المشروعات والأعمال المهمة.

وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب شاركت في كثير من الورش التحضيرية التي جرى إعدادها قبل بدء منتدى شباب العالم، والاجتماع بالوفود.

وأكدت أن التكليفات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المنتدى لكافة الأجهزة المصرية جاء في مقدمتها الأجندة الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب من أجل البدء في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

قضايا الأمن المائي وتغير المناخ.. أبرز التوصيات

وتابعت «عمار» قائلة: «المنتدي خرج بالكثير من التوصيات الهامة والضرورية في مختلف المجالات، كمجال قضايا الأمن المائي والموارد المائية والصناعات الثقيلة وتغير المناخ، وسيكون عام 2022 هو عام المجتمع المدني على المستوى المحلي والدولي».

وأكملت عضو «التنيسيقية»: «التوصيات لها عده محاور، لكن لأن جائحة كورونا ستصعّب لقاءاتنا مع مختلف الشباب سيتم الاعتماد على منصات رقمية من أجل الاجتماع وتحديد آليات وطرق وسبل العمل، وهناك كثير من الآليات يمكنها جمع أكبر قدر ممكن من الشباب حول العالم في كافة التخصصات».