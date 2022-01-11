عضو بـ«التنسيقية»: منتدى شباب العالم النموذج الأفضل للإنسانية والسلام

قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، خلال مشاركتها في ورشة عمل بمنتدى شباب العالم، إن المنتدى يهدف إلى جمع شباب العالم لتعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

مبادرات لترشيد المياه

وأعربت «دينا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن مدى سعادتها بالمشاركة في المنتدى للمرة الأولى، كمتحدث رسمي في إحدى ورش العمل التحضرية، التي جاءت بعنوان «سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية»، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المياه وندرتها على الكوكب عموما، وطرح توصيات بعمل مبادرات ترشيد للمياه، فضلا عن الاتفاقيات الدولية لبناء السدود، مشيرة إلى أن «العنف المائي ضد بعض الدول» يعد من أهم القضايا الدولية.

وأضافت أن منتدى شباب العالم، هو النموذج الأفضل للإنسانية والسلام والمحبة، موضحة: «عنوان المنتدى يكاد يكون حزين، ومعبر عن المأساة الإنسانية التي عاشتها الدول خلال جائحة كورونا، لكنه رسالة مقدمة للإنسانية والسلام».

مصر تدعو العالم للمحبة والسلام

وأكدت أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ترسخ مفاهيم الإنسانية، وتدعو العالم للسلام والمحبة، مشيرة إلى إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبتقديمها لمنتدى شباب العالم تضع حجر الأساس لمفهوم الإنسانية.

وأكدت عضو تنسيقية الشباب، أن الهدف من المشاركة في المنتدى، هو تبادل الأفكار والثقافات، متابعة: «طرح مشاكلنا كمجتمع إنساني يجمعنا كوكب واحد والمشاركة دي تنبذ أي فكرة عنف تجاه البلاد».

ولفتت إلى أنه بعد المرور بأزمة كورونا، الجميع يحتاج إلى السلام والمحبة لعلنا ندرك أننا بحاجة للإنسانية والمحبة لسلامة الأجيال القادمة.