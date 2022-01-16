عاجل.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع «المجموعة الطبية»

بدأ اجتماع المجموعة الطبية الوزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومسؤيولي الهيئات الصحية.

ويناقش الاجتماع، تطورات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في البلاد، والوضع الوبائي له.

ويشارك في الاجتماع كلاً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.