وزيرة البيئة تكشف استعدادات تنظيم قمة المناخ: لجنة برئاسة مدبولي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جاهزية واستعداد الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية مجموعة من الوزراء، وجرى وضع خطة عمل محددة في خارطة طريقة جرى اعتمادها لبدء التنظيم للقمة، موضحة أن الجميع يعملون على مدار الساعة وعلى أتم الاستعداد لاستقبال واستضافة قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ.

198 دولة و30 ألف مشارك بقمة المناخ

وأضافت «فؤاد»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن هناك اجتماعا مع رئيس مؤتمر المناخ لمتابعة استعدادات قمة المناخ المقبلة، كما أن هناك فريق عمل في الوزارة متفرغ لمتابعة أعمال قمة المناخ لمدة 10-11 شهرا، وهناك 120 رئيس جمهورية، و198 دولة و30 ألف مشارك بقمة المناخ، وهذا يعتبر أهم حدث للتعاون متعدد الاطراف في الأمم المتحدة وعلى مستوى العالم حاليًا، مشددة على أن هناك اهتمامت شعبيا بالتغيرات المناخية، كما أن هناك برنامجا ضخما لوزارة البيئة للحفاظ على مواردها من خلال تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ عليها.

التغير المناخي يؤثر على الشعاب المرجانية

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه جرى إطلاق البرنامج القومي للمحميات الطبيعية منذ 3 أعوام، و15% من مساحة مصر محميات طبيعية، فتوجد في مصر 30 محمية طبيعية، أقدمها محمية رأس محمد التي تحتوي على 350 ألف نوع من الشعب المرجانية والكائنات البحرية، مشددة على أن التغير المناخي يؤثر على الشعاب المرجانية.