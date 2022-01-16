«الصحة» تعلن رسميا: تغير الصوت من علامات الإصابة بمتحور أوميكرون

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تغير الصوت من بين أعراض متحور أوميكرون، لدى بعض المصابين بالمتحور داخل مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ تغير الصوت ناتج عن عرض احتقان الزور لدى المصابين، مشيرا إلى أن أوميكرون يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ويكون تغير الصوت نتيجة طبيعة لذلك، مشيرًا إلى أن هذا العرض لا يصيب جميع المصابين لكن عند البعض منهم.

متحور أوميكرون يستجيب لبروتوكول علاج كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متحور أوميكرون ليس بالخطورة التي تسبب الخوف المنتشرة بين المواطنين، خلال الفترة الحالية، كل ما يتطلب هو ضرورة العودة مرة أخرى للالتزام بالإجراءات الاحترازية والطرق الوقائية، وهي ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن الزحام، مؤكدا أن جميع الدراسات والأبحاث أثبتت أنها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس ومتحوراته كافة حتى الآن.

المواطنون غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بـ«أوميكرون»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن متحور أوميكرون يستجيب لبروتوكول علاج كورونا، كما أن اللقاحات فعّالة أمامه، مشيرا إلى أن المعلومات الورادة من الخارج والدول المنتشر بها المتحور بكثافة أكدت أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور، هم الأشخاص غير الملقحين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة؛ للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مطمئنا المواطنين من توافر أدوية علاج كورونا في جميع المستشفيات.