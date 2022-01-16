تفاصيل اعتداء سائق على عامل بالجيزة.. «أقام علاقة غير شرعية مع شقيقته»

نشبت مشاجرة بين عامل نظافة في العقد الرابع من عمره، وسائق سيارة جمع القمامة، ما أسفر عن إصابة الأول بجرح قطعي في البطن، والثاني بجرح في الصدر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل قمامة، مصاب بجرح قطعي في البطن، وذلك على إثر حدوث مشاجرة بينه وبين سائق سيارة جمع القمامة، والتعدي عليه بسبب وجود علاقة غير شرعية بينه وبين شقيقته.

تحريات المباحث

وبحسب تحريات المباحث، بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المجني عليه وصل للمستشفى مصاب بجرح قطعي في البطن، بعد حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين سائق سيارة جمع القمامة، البالغ من العمر 21 عاما، وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المجني عليه حدثت بينه وبين المتهم مشادة كلامية، وباستهداف المتهم للقبض عليه، وجدوه داخل المستشفى مصابا بجرح قطعي في الصدر، وباستجوابه اعترف أنه تشاجر مع عامل القمامة لوجود علاقة غير شرعية مع شقيقته.