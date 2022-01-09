التحريات في حريق مقطورة الدائري الأوسطي: عجلة القيادة اختلت بيد السائق

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث القاهرة، في واقعة نشوب حريق بإحدى سيارات النقل على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، عن أن السيارة كانت محملة بمواد بناء، واختلت عجلة القيادة بيد السائق، وهو ما أدى إلى انقلابها، واشتعال النيران بها وتفحمها، بعد أن طالت النيران تانك السيارة.

انقلاب سيارة على الطريق الدائري

ووقع، صباح اليوم، حادث انقلاب مقطورة على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، محملة بمواد بناء وهو ما أدى إلى نشوب حريق بها، على الفور انتقلت عدد من سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، وأخمدت النيران بعد دقائق معدودة من اشتعالها، وانتقلت سيارات الإسعاف، لنقل شخصين لقيا مصرعهما، إلى المستشفى.

وجرى التحفظ على الجثتين داخل ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.إعادة حركة المرور لطبيعتها

وقامت جهات التحقيق بمعاينة مكان الحريق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقام رجال المرور بإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.