البنك الزراعي: قروض ميسرة للمرأة الريفية ضمن مبادرة «باب رزق»

قال خالد بدر، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن مهمة البنك دعم الأهالي في ريف مصر، والذين يمثلون 60% من الشعب المصري، مع الاهتمام بالمرأة الريفية من أجل التمكين الاقتصادي، للعمل على تحقيق النمو في الريف، وهذا كان السبب وراء مبادرة «باب رزق».

المبادرة للسيدات من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية

وأضاف «بدر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن المبادرة حرصت على العمل على إشراك السيدات دون أي شروط معقدة، حيث تكون الشروط بسيطة مثل بطاقة الرقم القومي وضامن لها، مؤكدًا على عدم وجود حدود للسن، أو اشتراط حالة اجتماعية معينة.

الحد الأقصى للقرض 10 آلاف جنيه

وأوضح رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، أنه يمكن إقراض الفلاحين ويصل القرض إلى 10 آلاف جنيه، حيث يتم الاشتراك لبيع القمح أو الخبز أو بيع الدواجن أو بيع الجبن، وأي منتجات ريفية بسيطة، وهذه المنتجات دورة رأسمالها بسيطة، مبينا أنه يتم حاليا تأسيس شبكة من الشركاء في المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في المحافظات، من أجل العمل على تشغيل المشروعات البسيطة وتسويق المنتجات، متابعًا: «اربط المبادرة بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، لإتاحة فرص العمل المختلفة في الريف، عشان يكون منتج مرة تانية زي ما كان في فترات سابقة».