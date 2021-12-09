3 طرق لاستخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة فقط

مع انتشار ميكنة الخدمات الحكومية، أصبح بالإمكان الحصول على الخدمة التي ترغب فيها بأكثر من طريقة، وخلال وقت أقل، ومن أكثر الخدمات الحكومية طلبا هي تجديد بطاقة الرقم القومي، أو اصدار بدل تالف أو تجديدها، والتي أصبح بالإمكان الحصول عليها، إما من خلال السجل المدني، أو اونلاين، وحتى من خلال الهاتف، والأهم أنه يمكنك استخراجها خلال أقل من 24 ساعة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين في مجال الخدمات الحكومية، على مدار اليوم، أهم 3 طرق يمكن من خلالها تجديد أو استخراج بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، خلال أقل من 24 ساعة، في السطور التالية..

استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني

وتيسيرا على المواطنين، يقدم السجل المدني إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة، من خلال شراء استمارة VIP، وهي مرتفعة السعر قليلا؛ إذ يصل سعرها إلى 170 جنيها للاستمارة، واستيفاء البيانات وإحضار المستندات الخاصة بالعميل للاطلاع عليها، ثم تسليمها للموظف المختص، الخضوع للتصوير وهذه الخطوة اختيارية تجرى في حالة تجديد البطاقة فقط، وخلال 24 ساعة يمكن استلام البطاقة الجديدة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي «أونلاين»

- ويمكن تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية أو إصدار بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

- بعد الدخول على موقع خدمات الأحوال المدنية يجرى الضغط على «خدمات الإنترنت للمواطنين»، ثم الضغط على «بطاقة رقم قومي».

- اسحب الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات على سلة الطلبات.

- من خلال خيار نوع الوثيقة اختر «تجديد البطاقة»، ثم أدخل اسمك رباعيا.

- أدخل اسم الأم والوظيفة ونوع الوظيفة والرقم القومي.

- أدخل عنوان مقدم الطلب الذي سيسلم الطلب عليه.

- اختر طريقة دفع رسوم إعادة تصوير بطاقة رقم قومي.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق الهاتف

أتاح قطاع الأحوال المدنية «السجل المدني» التابع لوزارة الداخلية، إمكانية إصدار بطاقة الرقم القومي عن طريق الاتصال بالرقم الساخن الذي حددته الوزارة.

وحتى يتمكن المواطنون من استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق الهاتف يجب اتباع الآتي:

- الاتصال على الرقم الساخن 16582.

- اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد.

- يجب تسجيل بيانات صاحب البطاقة بدقة بحسب المستندات والأوراق الرسمية.

- سوف يطلب منك تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

- بعد المدة المحدد، سوف ترسل البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل، أو تحديد مكان استلامها.