قيادات صحفية وإعلامية في عزاء وائل الإبراشي بروز اليوسف «صور»

بدأ منذ قليل عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون المصري، والذي تنظمه مؤسسة روز اليوسف الذي ينتمي لها الإبراشي، وحضر العزاء عدد من القيادات الصحفية والإعلامية.

عزاء الإعلامي وائل الإبراشي

ومن بين حضور عزاء وائل الإبراشي الذي نظمته مؤسسة روز اليوسف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وأحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف.

وفاة وائل الإبراشي

وتوفي وائل الإبراشي الأحد الماضي 9 يناير عن عمر ناهز 58 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما شُيع جثمانه يوم الاثنين الماضي، من مسجد سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة.

ولد وائل الإبراشي في 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة روز اليوسف قبل أن يترأس تحرير جريدة صوت الأمة، وفي مجال العمل التليفزيوني قدم الإبراشي برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم قبل أن ينتقل إلى التليفزيون المصري عبر برنامج التاسعة.