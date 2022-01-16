حسام حسني يكشف في 10 نقاط أسباب تأخر حالة وائل الإبراشي ووصيته

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل جديدة عن حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعدما انفردت جريدة «الوطن» بإجراء حديث مع طبيب الإعلامي المعالج، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، نستعرضها في النقاط التالية:

تفاصيل جديدة عن الإعلامي وائل الإبراشي

1- عندما تابع حالة وائل الإبراشي وجد رئته مصابة بشدة ونقص حاد بالأكسجين ما استعدى استخدام أجهزة مساعدة للتنفس.

2- قعدنا فترة طويلة جدا عقبال ما سيطرنا على الالتهاب داخل الرئتين، لأنه كان جي بيهم للأسف متأخر جدًا، في اليوم الـ13 كانت رئته مصابة بشدة.

3- قبل اليوم الـ13 من متابعتنا لحالته مكنش عندنا تفاصيل مباشرة عن كيفية علاجه، لكن المؤكد على أنه لم يكن يتبع البروتوكول المصري.

4- أنا سمعت أن الطبيب اللي عالج وائل الإبراشي كان بيعالج بعض المشاهير من شخصيات توفت، بس معنديش حاجة مؤكدة.

5- حالة وائل الإبراشي كانت شديدة منذ بداية إصابته بفيروس كورونا.

6- دواء سوفالدي لم يدرج في علاج كورونا في مصر أو في أي مراحل من مراحل علاج كورونا منذ ظهور الفيروس.

7- معظم الأبحاث أثبتت أن السوفالدي لم يؤدي إلى نتائج إيجابية في الحالات البسيطة والشديدة والمتوسطة المصابة بفيروس كورونا.

8- الحالات البسيطة والأغلبية العظمى من الحالات لا تستحق أن تحصل على أدوية، والشفاء يتم تلقائي.

9- لا يوجد دواء في العالم بما فيهم السوفالدي لا يؤدي لأعراض جانبيه، لكن لا يؤدي للوفاة، «لكن مش هيحسن الحالة فالحالة ممكن تتأخر إذا كانت الحالة تستدعي وجود أدوية».

10- وائل الإبراشي قالي لما أخف وأرجع تاني هعمل حلقتي الأولى عن الطريقة اللي اتعالج بيها، وهذه كانت بمثابة وصيته لي.