البنك التجاري الدولي يُكرّم المتميزين ببرنامج الشمول المالي التدريبي

اختتم البنك التجاري الدولي – مصر CIB برنامجه الصيفي المُتعلق بالشمول المالي، باحتفالية لتكريم الطلبة المتميزين، حيث يأتي ذلك إيمانًا من البنك بقدرات الشباب وحرصه على استثمارها وتنميتها كوسيلة حقيقة للمساهمة المجتمعية، وأيضًا في إطار سعيه الدؤوب لرفع الوعي والثقافة المالية والمصرفية للشباب، وفي ضوء التزامه بتوجيهات البنك المركزي المصري.

وضمت الاحتفالية حضور المتدربين المُشاركين بالبرنامج التدريبي الصيفي في جميع الجامعات والمحافظات، وتم تكريم المُبدعين منهم بعدما قاموا بتقديم فيديوهات تفاعلية عن أهمية الشمول المالي من مختلف الأبعاد.

وفي هذا السياق، أشار حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى –مصر، إلى اهتمام البنك البالغ بقدرات الشباب وحرصه على إطلاق العنان لإمكانياتهم بتوجيهات البنك المركزى المصرى حامل راية نشر الثقافة و الوعى بالشمول المالى.

وأكد “أباظة” التزام البنك بمسئوليته تجاه مجتمعه، ومراعاته للظروف الحالية التي تتطلب التحول الحتمي في وسيلة التواصل مع الطلاب الجامعيين وذلك عن طريق تقديم برنامج تدريبي عن بُعد لبناء القدرات.

ويعد التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.

وأعلن البنك التجاري الدولي مؤخرًا عن إطلاق مبادرة “Growing Together” التي تهدف إلى تزويد مجموعة مختارة من أصحاب الشركات الصغيرة بمجموعة من الحلول غير المالية، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية اللازمة لخلق نموذج أعمال مستدام لتنمية أعمالهم بما يساهم في تحقيق النجاح وتنمية استثماراتهم.

يأتي ذلك بمثابة خطوة جديد ضمن خطوات CIB Growth، أحدث قطاعات CIB المُصمم خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة التي يتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه سنويًا لتزويد الشركات الصغيرة بباقة من الحلول التجارية بالإضافة إلى العديد من المزايا، ومن بينها الحصول على تسهيلات ائتمانية بفترات سداد مرنة وإجراءات بسيطة، ومركز اتصال مخصص لخدمة عملاء قطاع الأعمال، والحصول على مجموعة من الخدمات الاستشارية غير البنكية.

وسيقوم البنك من خلال مبادرة “Growing Together” على تزويد مجموعة مختارة من الشركات الصغيرة بكافة احتياجاتها اللازمة للتغلب على مختلف تحديات السوق خلال المرحلة الراهنة.