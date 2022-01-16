تعرف على البنوك الأعلى سعرا لبيع وشراء الريال السعودي

سجّلت بنوك «مصر، الأهلي المصري، الأهلي المتحد»، أعلى سعر لبيع الريال السعودي «4.1825 جنيه»، فيما سجل بنك الأهلي اليوناني، أعلى سعر لشراء الريال «4.1804 جنيه»، وذلك في منتصف تعاملات البنوك اليوم الأحد.

شركات الصرافة: هناك وفرة فى الريال السعودي

وقال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، لـ«الوطن» أن شركات الصرافة تبيع الريال السعودي للجمهور بشرط توافر المستندات اللازمة التي تثبت احتياجه للعملة مثل البطاقة الشخصية كما تفعل البنوك.

وأضاف «الحريري»، أن هناك وفرة فى المعروض من الريال السعودي والباقى يتم توريده للبنوك، ولفت، إلى أن الريال السعودي من العملات التي تحتل مكانة متميزة فى حركة التداول بيعًا وشراءً لدى شركات الصرافة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

يباع الريال السعودي ببنك مصر بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك cib:

سجل بيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك cib سعر 4.2 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي:

ويباع الريال السعودي ببنك المصرف العربي الدولي بسعر 4.20 جنيه مقابل سعر 4.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق:

سجل الريال السعودي منتصف تعاملات يوم الأحد سعر بيع 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه شراء

سعر الريال السعودي في بنك hsbc:

بيع الريال السعودي ببنك hsbc بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد:

بيع الريال السعودي بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.03 جنيه للشراء.