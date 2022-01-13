المصرف المتحد يراهن على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك

قال معتز القصبي نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد ورئيس قطاع المخاطر، إن المصرف المتحد يراهن على مميزات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك، لافتًا إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا محوريًا في القريب العاجل في عملية اتخاذ القرار السليم سواء على المستوى القومي أو على مستوى المؤسسات.

وأشار على هامش فعاليات منتدى شباب العالم 2022 الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، إلى أن هذه التقنيات مبنية على كم ضخم من البيانات والمعلومات تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها مما يعزز من عملية اتخاذ القرار السليم خاصة مع التحول الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية للرقمنة وتطبيقات «Fintech».

وأوضح معتز القصبي أن استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليًا في المجال المصرفي واسعة منها، مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الأموال وخدمة العملاء والتمويل، وإدارة الثروات، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها بعد اجتماعي واقتصادي.

لفت إلى أن البعد الاقتصادي يتمثل في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو مجتمع غير نقدي، يمكن الشركات والمؤسسات من اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب من خلال توظيف البيانات وعملية إشراك العملاء، كما يسهم في تقليل نحو 30% من تكلفة التشغيل، وتعظيم العائد، والتنبؤ بتوجهات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمات مالية أوغير مصرفية، فضلاً عن تقليل المخاطر. ذكر أن البعد الاجتماعي يفتح هذا المجال الواعد الآفاق لابتكارات العقول المصرية وريادة الأعمال، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي، وخلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات سوق العمل.

وأوضح «القصبي» أن الحلول الرقمية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون تطورًا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب،حيث أن هناك العديد من الوظائف التي ستتولاها التكنولوجيا الرقمية، وعلى رأسها المساعد الافتراضي عن طريق Chat Bot أو الدردشة الاصطناعية عبر المنصات المعروفة (ماسينجر – فيسبوك – واتساب)، والتي تساهم في حلول سريعة لمشاكل العملاء مثل سرقة البطاقات، مواقع ماكينات الصراف الآلي، ساعات العمل وأسعار العملات، الاستفسار عن الرصيد وتفاصيل المعاملات.

وأضاف أن المستقبل سيحمل زيادة في الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع مجالات استخداماته، خاصة أنه مازال في مرحلة البدايات والتي تستند على عملية، إدخال البيانات والتعلم والفحص والتحليل لبيانات العملاء، إثراء العقل الاصطناعي عن طريق إمداده بكم هائل من المعلومات، فضلاً عن تطوير العقل الاصطناعي من خلال مفردات لغوية تمكنه من التصرف كالإنسان الطبيعي.

الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قام بافتتاح 5 مركز للخدمات البنكية الرقمية للعملاء، بفروع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، و فرعه أمام نادي الصيد المصري بالجيزة، فرع كونكورد مول بالتجمع الخامس فرع المقطم بمنطقة الهضبة الوسطي وفرع جمصة بمحافظة الدقهلية.

ويقدم المصرف المتحد من خلال مراكزه الرقمية حزمة خدمات وحلول البنك الشخصي للعملاء تحت مسمي “بنكك علي الخط” من : الانترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبايل البنكي وايضا ماكينات الصراف الآلي.