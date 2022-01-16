مجلس النواب الليبي يناقش تغيير الحكومة ومسار الانتخابات.. غدا

يعقد مجلس النواب الليبي، غدًا، جلسة بشأن مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تأجلت لأسباب أمنية ولوجيستية، وسط تأكيدات بأن أعضاء المجلس يرون ضرورة تشكيل حكومة جديدة، في وقت بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، آخر التطورات السياسية مع وفد من المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية.

وصرح بعض أعضاء مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، بأن الجلسة المقرر عقدها غدًا، تناقش تعيين رئيس جديد للحكومة الحالية، إذ يرى سياسيون ليبيون أن تغيير الحكومة من شأنه إنجاز ملف الانتخابات المتعثر.

اتفاق على تغيير الحكومة الليبية الحالية

وقال المبروك الكبير، عضو مجلس النواب الليبي، إن معظم النواب متفقون على بديل للحكومة الحالية، متهمًا إياها بالفشل وشبهات الفساد التي تُطاردها خاصة في قطاع الصحة، وفقًا لقناة «218» الليبية.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن تغيير الحكومة الحالية التي يقودها المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة «مطلبا للجميع»، واعتبر أن تغييرها «توجه عام لدى الليبيين قبل أن يكون لدى مجلس النواب»، مؤكدا أن أغلب أعضاء مجلس النواب متفقون على ضورة تغيير الحكومة الحالية.

24 يناير.. جلسة استماع للجنة خارطة الطريق

ولفت «الكبير» إلى عقد جلسة في 24 يناير الجاري يجري خلالها الاستماع إلى أعضاء لجنة خارطة الطريق التي تشكلت في ديسمبر الماضي؛ لمناقشة مرحلة ما بعد إرجاء الانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي خطوة حتى الآن باتجاه تغيير الحكومة الحالية إلا بعد الاستماع للجنة خارطة الطريق.

وأعلنت لجنة خارطة الطريق، في وقت سابق، أنها تجري لقاءات ونقاشات مع معظم الأطراف السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد للتوصل إلى تصور كامل بشأن كيفية إجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم، لقاء مع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن المنطقة الشرقية؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية وملف الانتخابات.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع وفد المجلس ذي الصفة الاستشارية، ملف المصالحة الوطنية الليبية، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.